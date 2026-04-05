«Исчезнувшая ветвь»: генетики обнаружили следы неизвестных древних людей

Специалисты из Китайской академии наук обнаружили на севере страны следы неизвестной ранее ветви древних людей. По мнению экспертов, эта популяция впоследствии исчезла и почти не оставила своего генетического наследия в современных народах. Результаты работы опубликованы в научном журнале Current Biology (CBio), сообщила Газета.Ru.

По данным издания, исследователи проанализировали ДНК трех индивидов, погребенных на археологическом объекте Дунхулинь неподалеку от Пекина. Ученые считают, что эти люди жили уже после последнего ледникового максимума — в эпоху потепления, когда климат и природные условия региона стремительно менялись.

По данным издания, генетический анализ показал, что одна из женщин принадлежала к ранее неизвестной генетической линии. Она не встречается среди уже изученных древних популяций Восточной Азии.

«Несмотря на долгую историю, обнаруженная древняя линия людей почти исчезла из геномов современных жителей Восточной Азии. Сегодня ее следы встречаются лишь эпизодически, что показывает: даже устойчивые древние популяции могли со временем раствориться среди других групп населения», — заключили исследователи.

