Ищут зомби: В Нижнем Тагиле появились подозрительные объявления

В Нижнем Тагиле в местных группах социальных сетей появилось объявление, что среди жителей ищут актеров для роли зомби, сообщает tagilcity.ru . Но есть в этой истории много странных совпадений.

В группах людям предлагают принять участие в кастинге на роль зомби. Необходимо присоединиться к сообществу и сделать репост записи. На открытой странице должны быть размещены реальные фото пользователя. Если выполнить все эти требования, то авторы поста рассмотрят кандидатуру.

В объявлении указано, что в скором времени в городе будут проходить съемки нового фильма. Работы хватит всем. Прохожие, полицейские и военные превратятся в зомби.

«Это будет крутая российская комедия с известными актерами. Кино выйдет в прокат в середине 2024 года», — пишут авторы поста.

Людям обещают, что их обеспечат транспортом, чтобы можно было добираться до места съемок. Также гарантируют питание. Работать предложено посменно. За каждую смену готовы платить 3500 рублей.

Странность объявления в том, что такие же посты появились в разных группах в социальных сетях в других российских городах. Совпадают даже даты съемок и время. Посты набирают очень много репостов, но пока ни одного жителя этих городов так и не пригласили. Пользователи считают, что просто администраторы групп хотят таким обманным способом увеличить количество аудитории своих сообществ.

Ранее в Люберцах задержали мужчину, который нападал на людей. Он принимал их за зомби.