«Группы могут работать круглосуточно». Что изменилось в детсадах?

Володин: детсады вправе устанавливать режим работы до 24 часов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]

Российские детские сады вправе самостоятельно определять режим своей работы. Группы могут функционировать как в формате кратковременного пребывания продолжительностью до пяти часов в день, так и в режиме круглосуточного пребывания. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития, здоровья и адаптации ребенка Александр Володин.

«Режим работы образовательной организации устанавливается ее локальным нормативным актом. Группы могут функционировать в режиме кратковременного пребывания (до пяти часов в день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12-часового пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей», — пояснил специалист.

По его словам, при наличии запросов от родителей или законных представителей может быть организована работа групп в выходные и праздничные дни.

Эксперт также уточнил, что программы дошкольного образования реализуются в группах, которые функционируют не менее трех часов в день.

Что касается кочевых дошкольных групп, их режим работы определяется с учетом особенностей жизнедеятельности и потребностей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни.

Ранее сообщалось о том, что капремонт детского сада при школе №26 завершился в Люберцах.

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