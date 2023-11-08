Напавший с мачете на девушку с ребенком в Люберцах заявил, что принял людей за зомби

Мужчина, напавший на девушку с ребенком в подмосковных Люберцах, заявил, что набросился на людей с мачете, поскольку «вокруг ходят зомби», сообщил SHOT .

По информации издания, нападавший является местным жителем. Он нигде не работает и ранее был судим за грабеж и кражу.

Инцидент произошел сегодня на улице Кирова. Злоумышленник уже задержан. Уточняется, что ему предстоит пройти тест на наркотики.

Ранее в прокуратуре Московской области рассказали, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нападавшего уголовного дела.