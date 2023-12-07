Иск о прекращении СВО: Оренбургский суд рассмотрит заявление местного жителя

Оренбургский районный суд региона информирует о возможном рассмотрении в ближайшее время иска местного жителя, который просит о немедленном прекращении СВО, сообщает 56orb.ru .

Оренбуржец не доволен тем, что проходит СВО. Он считает, что специальная операция нарушает его конституционные права. Изначально мужчина обратился к президенту России. Он направил Владимиру Путину заявление с просьбой объявить о завершении СВО и приложил план урегулирования конфликта мирным путем. Ответа мужчина не получил. Письмо было направлено в феврале 2022 года.

Тогда оренбуржец решил обратиться в суд. Заявление рассмотрит Оренбургский районный суд региона. Мужчина по-прежнему уверен в нарушении его прав, интересов и свободы. Цель иска - принятие решения президентом о завершении СВО.

На данный момент проходит досудебное обсуждение дела. Суд решает, принимать ли иск к производству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности своевременного оказания помощи военным СВО. Этой теме было посвящено совещание.