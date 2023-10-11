Искал проститутку, а нашел мошенников: Житель Челябинской области обратился в полицию

58-летний житель Челябинской области решил воспользоваться интимными услугами платного характера. Он нашел сайт и выбрал девушку, которую был бы рад видеть у себя дома. Девушка ответила, что приедет, но она живет в другом городе. Мужчине предложили оплатить такси. Так он отправил первую тысячу рублей.

Позже мужчине написали, что пока девушка едет к нему, ему необходимо перевести часть денег за услуги. Житель Челябинской области перевел шесть тысяч рублей в качестве предоплаты.

После ему поступило еще одно сообщение с просьбой оплатить страховочные расходы. Мужчина перевел на указанные реквизиты еще 7,5 тысяч рублей. Следом снова пришло сообщение, что необходимо заплатить еще за страховку. Сумма уже была в три раза больше той, которую мужчина перевел ранее. Тогда он понял, что его просто «разводят».

Обманутый мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Подобные аферы - не редкость. Иногда мошенники ведут себя иначе, но суть не меняет дела: мужчины переводят деньги, а девушки к ним так и не приезжают.

Ранее эскортница рассказала корреспонденту издания «Подмосковье сегодня», как девушки скрывают свою деятельность, чтобы в дальнейшем был шанс удачно выйти замуж.