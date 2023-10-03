Невротический стыд: как простить бурное прошлое любимой женщины

Бывший участник шоу «Stand Up» на телеканале ТНТ Слава Комиссаренко все-таки разводится с женой, обманувшей его. Скандал длился с дня свадьбы, когда его поклонники выяснили, что новобрачная не девочка-ромашка, а вебкам модель.

На первом после семейного разрыва шоу в Вене юморист с грустью высказался о непростой ситуации.

«Не волнуйтесь, концерт будет нормальный. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал», — констатировал комик.

Что же делать тем, кто узнал о том, что у любимого или любимой обнаружились в шкафу скелеты? Какие прегрешения можно простить? И, если вы сами не без греха, стоит ли признаваться в этом партнеру?

Первый или последний

Девушки чаще утаивают интимное прошлое: то, что работали вебкамщицами или проститутками или — в самом мягком случае — не рассказали перед свадьбой, что уже давно не девственницы.

«Для моего мужа было принципиально, первый он у меня или нет. И я соврала. Ему было приятно, конечно, он всегда это подчеркивал», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о своей проблеме Ирина А.

По словам женщины, с момента свадьбы прошло уже больше десяти лет, и она до сих пор боится, что супруг узнает. А еще жалеет, что не призналась в самом начале романа, когда мужчины горят чувствами и готовы прощать.

«Я не знаю, что будет, если он сейчас выяснит, что я его обманула. А еще в чем тогда? Это меня серьезно мучит, думаю, поскорее бы уж оба состарились, когда такие проблемы не волнуют», — призналась Ирина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если женщины обычно скрывают количество половых партнеров (в сторону уменьшения) или образ жизни, неприличную работу, связанную с оказанием секс-услуг, то мужчины чаще всего не признаются в каких-то личных неудачах, долгах, зависимостях или в том, например, что до сих пор… женаты и платят алименты. Иногда представителю сильного пола проще разрываться на две семьи, чем раз и навсегда открыто объясниться и разрубить концы.

Фото: [ freepik.com ]

Показывают фейковые фото

Беда в том, что в наш информационный век самые страшные тайны всплывают неожиданно — через соцсети. Ту же невесту Комиссаренко опознали через фото, которое она разместила на эскорт-услугах.

«Многие девушки не собираются заниматься этим всю жизнь. Ведь понятно, что такие снимки рано или поздно могут быть обнаружены. И если серьезно засветишься в эскорте, то потом на выгодный брак можно не рассчитывать. В лучшем случае опять содержание», — объяснила тонкости профессии 25-летняя эскортница Елизавета.

Она отметила, что обычно ищет работу за границей и с гарантией, что ее данных не останется ни на одном сайте и что реальный снимок увидит с глазу на глазах только сам клиент. А в клубной системе хранятся фейк-фото.

«Для меня главное — не попасться. Совесть меня не замучает, что я кого-то обманываю или выдаю себя не за ту, что я есть, это мое личное дело», — подчеркнула девушка.

Стать девушкой звезды

«Когда люди хотят получить что-то, например, замужество, но при этом не хотят делать это честным путем, это тоже своего рода мошенничество. Рано или поздно скелеты в шкафу обнаруживаются, и пара все равно будет вынуждена принимать какие-то решения», — прокомментировала ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» клинический психолог Елена Асланова.

В ситуации с обманутым новобрачным, узнавшем правду о неидеальном прошлом любимой женщины, ужасно все.

«Об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно», — сообщил тот же Слава Комиссаренко почитателям своего таланта.

Фото: [ Социальные сети ]

Психологи считают самым плохим исходом, если история происходит с селебрити и выносится на всеобщее обозрение.

«В этом случае на решение оставаться вместе или нет влияет социальное окружение, которое становится в курсе проблемы», — подчеркнула Асланова.

По ее словам, обманутому молодому человеку невыносимо выглядеть аутсайдером. Думать, что он выбрал «не ту». Это серьезный наезд на его эго. Мужчины более непримиримы в отношениях. Женщины же способны идти на компромисс и прощают в подобных ситуациях гораздо чаще, добавила эксперт.

Кем ты раньше был, с кем ты был

В случае с раскрытием тайны, какая бы она не была, решение о продолжении отношений всегда принимает партнер, который в них сильнее заинтересован.

«Восстановить доверие, к сожалению, так быстро не получится. Иногда человек и сам не понимает: простит или нет. Оба партнера находятся в невротическом страхе, и это в конце концов разрушает их союз», — сделала вывод Асланова.

При этом, по ее мнению, проблема заключалась не в самой постыдной тайне, а в том, что общество навязывает людям невротический стыд: даже если очень хочется помириться, влюбленные боятся, как это воспримут окружающие. И работать нужно именно с этим: не все ли равно, с кем и когда был твой любимый человек, если сейчас он здесь и с тобой?

Зато в Тюмени девушки низкой социальной ответственности занимаются этой деятельностью открыто.