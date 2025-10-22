«Искали под цвет глаз»: Мизулиной в Павловском Посаде подобрали идеальный платок

Главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной во время визита в лицей № 1 Павлово-Посадского округа подарили традиционную шаль из местной мануфактуры, сообщил REGIONS.

Согласно информации издания, Екатерина Мизулина незамедлительно примерила полученный подарок. Эта шаль, ставшая визитной карточкой Павловского Посада, была специально подобрана для главы «Лиги безопасного интернета». В рамках визита в учебное заведение Мизулина провела встречу с молодым поколением, где обсудила актуальные вопросы цифровой безопасности.

Журналисты REGIONS выяснили особенности подарка: это была модель «Подружкины посиделки», созданная художницей Еленой Жуковой. Платок, выполненный в сине-белой цветовой гамме, изготовлен из стопроцентной мериносовой шерсти, а в качестве декоративного элемента мастера использовали шелковую бахрому.

«Ассортимент платков нашей мануфактуры впечатляет, выбор был не легким. Платок искали под цвет глаз. Они у Екатерины при разном освещении выглядят то ярко-голубыми, то серо-голубыми. Основу платка выбрали светлую, поскольку Екатерина блондинка. На мой взгляд, у нас получилось подобрать именно тот вариант, который ей очень подошел», — сказал директор лицея Павел Грязнов.

Уже после визита в Павловский Посад Екатерина Мизулина разместила в своих социальных сетях фотографию, где была изображена в новом платке.

Ранее сообщалось, что фанат Ани Лорак из Каширы лично доставил особенный букет в Санкт-Петербург.