Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди, приуроченной к Общемосковскому крестному ходу, высказался на тему воспитания и отношения к детям, сообщило РИА Новости.

С одной стороны, по убеждению патриарха, детей необходимо жалеть практически всегда. Однако предстоятель назвал и единственное исключение из этого правила — когда речь заходит об участии ребенка в молитве.

«Никогда не надо жалеть детей. То есть их надо очень жалеть, кроме одного случая и кроме одного обстоятельства – когда речь идет о молитве. Хотел бы что-то из своего собственного детства вспомнить. Меня тоже старались беречь, а я любил, чтобы взрослые брали меня в храм», – сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя перед началом Общемосковского крестного хода.

Патриарх пояснил свою мысль личным примером, рассказав, что в детстве сам просил родителей брать его с собой в храм, несмотря на их беспокойство о его самочувствии.

«Как сейчас помню свою дискуссию с родителями, вот прямо слово в слово передам: "Вас ребенок просит взять с собой в церковь. Не в театр, не на рынок, в детство, в церковь. А вы его не пускаете". После этих слов мама сказала: одевайся. И больше никогда не ставили препятствий к тому, чтобы пройти мне с крестным ходом», – рассказал патриарх.

По информации издания, крестный ход, который возглавляет патриарх Кирилл, проходит в столице в воскресенье, 6 сентября. Вереница верующих движется по Пречистенской и Фрунзенской набережным, а также по улице Хамовнический Вал до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута, по имеющимся данным, составляет около 6 километров. Предполагается, что шествие займет от полутора до двух часов.

Ранее сообщалось, что в храм ВС РФ в подмосковном парке «Патриот» привезли ковчег с мощами Дмитрия Донского.