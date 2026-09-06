Готовьте корзины: Тишковец считает, что бабье лето запустит массовый рост опят, маслят и белых уже со следующей недели

Неделя с 7 сентября порадует жителей Центральной России не только приятными погодными условиями, но и активным ростом грибов в лесах. Такой прогноз, по информации РИА Новости, озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Эксперт прогнозирует появления целой армии грибов.

Синоптик пояснил, что в середине недели регион накроет так называемое бабье лето, которое в метеорологии принято обозначать термином «возвраты тепла». По его словам, уже в четверг, 10 сентября, столбики термометров продемонстрируют уверенный рост: воздух прогреется до отметок плюс 23 — плюс 26 градусов по Цельсию. Именно это кратковременное потепление, как уточнил специалист, и станет катализатором для массового появления грибов.

«Высокая влажность, похолодание и тепловой удар спровоцируют в предстоящую неделю вторую волну массового появления целой армии грибов: опят, маслят и белых», — рассказал Тишковец.

Ранее сообщалось, что биолог Сафонов выделил три самых грибных округа Подмосковья в сентябре.