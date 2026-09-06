Завещание с условием: россияне вправе заставить наследников заботиться о своих кошках и собаках

Россияне вправе включать в завещание обязательства для наследников по уходу за домашними животными. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

«Наряду с имуществом завещание позволяет передать наследнику некие обязанности. К примеру, обеспечить проживание родственника в унаследованной квартире или уход за домашним животным», — сказали в пресс-службе.

По словам нотариусов, чтобы наследник добросовестно исполнял возложенные на него обязанности по уходу за питомцем, в завещании можно назначить специального распорядителя — душеприказчика, который будет контролировать соблюдение условий завещания и следить за тем, чтобы воля умершего была исполнена в полном объеме.

Кроме того, специалисты разъяснили еще один важный нюанс: завещание можно в любой момент изменить или вовсе отменить, причем наследники не обязаны знать о внесенных коррективах. Документ сохраняет полную силу даже в том случае, если потенциальные преемники не осведомлены о его существовании либо о произошедших правках.

В случае, если гражданин оставил несколько завещаний, касающихся одного и того же имущества, действительным будет признано то из них, которое составлено позднее остальных. Все предыдущие версии автоматически утрачивают юридическую силу при появлении нового документа, даже если наследники не были предупреждены об этом.

Ранее сообщалось, что завещание выгоднее дарственной из-за гибкости и низких расходов.