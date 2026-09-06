«Начало настоящей войны»: Лавров оценил обвинения Запада из-за дрона в Лейпциге и провел параллель со Второй мировой

В интервью Павлу Зарубину, вышедшем в эфире информационной службы «Вести», глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил крайне жесткую позицию относительно обвинений, прозвучавших с западной стороны в связи с инцидентом с беспилотным летательным аппаратом в Лейпциге. Дипломат заявил, что подобные шаги со стороны оппонентов фактически означают начало полномасштабной войны.

Министр обратил внимание на то, что западные партнеры даже не посчитали нужным установить происхождение упавшего в Лейпциге дрона, сразу же возложив ответственность на Россию. По убеждению Лаврова, подобное поведение абсолютно недопустимо и является опасной провокационной игрой.

«Лейпциг, аэропорт... Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету начало такой войны настоящей. Выгнали генеральное консульство из Бонны, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали», — отметил министр Лавров.

По данным издания, 1 сентября германские власти официально предъявили Москве обвинения в причастности к происшествию с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле. Почти сразу же последовали ответные меры: правительство ФРГ распорядилось прекратить деятельность Русского дома в столице Германии, а также закрыть российское генеральное консульство, расположенное в Бонне. Российская сторона, в свою очередь, не оставила данные действия без реакции — по решению Москвы в России был закрыт Институт Гете.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ в Москве предложил провести саммит Путина, Трампа и Зеленского.