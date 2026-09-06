Трагедия в мире кино: звезда «Склифосовского» Константин Сироткин ушел из жизни из-за тромба — актера кремировали

На 59-м году жизни скончался известный актер театра и кино Константин Сироткин, знакомый зрителям по ролям в популярных телевизионных проектах, в том числе в сериале «Склифосовский». Представители его окружения рассказали ТАСС, что стало причиной его кончины.

По данным информагентства, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Трагический инцидент, как уточняется, произошел 2 сентября.

«Константина не стало из-за оторвавшегося тромба», — сказала собеседница агентства ТАСС.

По информации собеседницы агентства, прощание с актером уже состоялось. Тело артиста было кремировано. Урна с прахом, как ожидается, будет передана родным и близким примерно в течение 10 дней. При этом, как уточняется, данные о месте захоронения пока отсутствуют.

«Прощание с Константином уже прошло. Будет кремация. Урну отдадут в районе 10 дней. Информации по кладбищу пока нет», — уточнила собеседница ТАСС.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни сценарист культового хоррора «Пятница, 13-е» Виктор Миллер.