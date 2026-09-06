Задержка, смена подрядчика и новый проект: замглавы Подольска отчиталась о стабилизации ремонта в Климовске

В микрорайоне Климовск состоялась выездная рабочая встреча, инициированная местными жителями. Ранее они обратились к заместителю главы округа Ольге Шашковой во время приема граждан, и теперь их пожелание было реализовано — диалог с представителями администрации и подрядных организаций прошел непосредственно на площадках, где ведется капитальный ремонт, сообщила администрация муниципалитета.

В четверг, 3 сентября, к диалогу присоединились депутат Совета депутатов округа Олег Паскарь, председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Наталья Чебан, а также заместитель директора и начальник производственного отдела МКУ «Градостроительное управление» Юлия Феоктистова. Кроме того, на встрече присутствовали представители профильных комитетов, руководители учреждений культуры, подрядчики и активные горожане.

В администрации отметили, что участники получили исчерпывающую информацию от исполнителей работ и смогли воочию убедиться в том, на каком этапе находится ремонт каждого из двух объектов.

Ситуация с Дворцом культуры имени 1 Мая, по заявлениям ответственных лиц, постепенно стабилизируется. Причиной срыва первоначальных сроков стало расторжение договора с недобросовестным подрядчиком, который не сумел пройти государственную экспертизу.

Денежные средства, выделенные по контракту, уже возвращены в бюджет. На смену прежнему исполнителю пришла компания с безупречной репутацией — она уже зарекомендовала себя качественным ремонтом школ и дошкольных учреждений в округе. Специалисты провели всестороннее обследование здания и внесли коррективы в проектную документацию. Начать строительно-монтажные работы планируется после того, как обновленный проект получит положительное заключение экспертизы.

В Климовской детской музыкальной школе демонтаж уже позади. Сейчас на стадии утверждения находится проект с обновленной планировкой, при этом первоначальное предназначение учреждения сохраняется в полном объеме. В ходе встречи горожане затронули вопросы благоустройства близлежащей территории и обустройства парковочных мест — все замечания зафиксированы и направлены в работу.

Представители администрации заверили, что с наступлением холодов теплоснабжение в обоих зданиях будет функционировать без сбоев. Все этапы ремонта находятся под постоянным контролем властей, а жителей, как пообещали, будут своевременно информировать о каждом новом этапе работ.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поздравил Королев с Днем города и анонсировал открытие сквера.