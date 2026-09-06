Ипотека под 3% и отмена имущественного ценза: жители Подмосковья поддержали предложения ЛДПР по поддержке семей

Более 560 тысяч человек по всей стране присоединились к подписной кампании ЛДПР, поддержав предложения партии по реальной помощи российским семьям. Об этом стало известно в ходе Всероссийского дня сбора подписей, прошедшего в пятницу, 5 сентября, в подмосковном Королеве на стадионе «Металлист», сообщила пресс-служба партии. Во время мероприятия у жителей Подмосковья также была возможность оценить предложенные инициативы.

По данным пресс-службы, жители подмосковного города получили возможность не только поставить свои подписи под обращением в поддержку инициатив партии, но и напрямую пообщаться с депутатами и представителями ЛДПР, передать личные обращения и воспользоваться бесплатной юридической консультацией. Кампания, стоит отметить, развернута одновременно во многих регионах страны.

Среди ключевых предложений партии — программа «Народная ипотека» со ставкой всего 3% годовых. Данная мера, по замыслу авторов, способна кардинально изменить ситуацию на рынке жилья, позволив миллионам семей приобрести квартиру как в новостройке, так и на вторичном рынке, либо построить собственный дом. По мнению представителей партии, сегодня собственное жилье для многих стало практически недоступным, и люди вынуждены отдавать банку значительную часть дохода на десятилетия. Ипотека под 3%, как поясняется, позволит семьям планировать будущее, а не существовать от платежа до платежа.

«Сегодня собственное жилье для многих семей стало практически недоступным. И получается парадокс: человек работает, хочет создать семью, хочет иметь детей, но значительную часть своей жизни вынужден отдавать банку за квартиру. Поэтому мы говорим о "Народной ипотеке" под 3%. Это тот уровень, который позволит семье планировать будущее, а не жить от платежа до платежа», — заявил координатор Московского областного отделения ЛДПР, депутат Госдумы Валерий Селезнев.

Еще одно важное требование, озвученное в рамках кампании, касается отмены имущественного ценза при назначении детских пособий. Недопустимо, как считают в партии, когда семья лишается государственной поддержки лишь из-за формального превышения установленных критериев — например, дохода, оказавшегося выше порога на несколько сотен рублей, или жилплощади, превышающей норму на один квадратный метр. Партия выступает за то, чтобы поддержка была доступной и не превращалась в унизительную процедуру доказывания собственной бедности.

«Не может быть так, что семья вчера получала поддержку, а сегодня лишилась ее только потому, что доход оказался на несколько сотен рублей выше установленного порога или площадь жилья — на один квадратный метр больше. Мы доверяем российским семьям и считаем, что поддержка должна быть доступной, а не превращаться в унизительную процедуру доказывания собственной бедности», — подчеркнул Валерий Селезнев.

В пакет инициатив ЛДПР, помимо перечисленных, входят также расширение доступности пособий для семей с детьми, установление единых для всех регионов подходов к мерам поддержки, развитие государственной помощи в строительстве индивидуального жилья и предоставление семьям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство с уже готовой инфраструктурой.

Отдельный пункт — перераспределение бюджетных расходов в пользу граждан России с акцентом на социальную поддержку именно российских семей. По мнению партийцев, государственная политика должна создавать такие условия, при которых появление детей не ухудшало бы материальное положение родителей, а семья могла бы позволить себе собственное жилье, качественное образование, медицинскую помощь и полноценное развитие детей.

Фото: [ пресс-служба Московского областного отделения ЛДПР ]

Всероссийский день сбора подписей, как резюмируется, дает гражданам шанс поддержать конкретные предложения ЛДПР. Партия, в свою очередь, намерена добиваться их практической реализации и реальных перемен в жизни российских семей.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали о возможности проголосовать на выборах электронно.