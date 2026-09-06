Электричка сошла с рельсов после ДТП с грузовиком во Владимирской области: есть информация о погибшем

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области в субботу, 6 сентября, поступило экстренное сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием электропоезда и грузового автомобиля. Инцидент, как уточняется на сайте официального ведомства, произошел на территории муниципального округа, непосредственно на железнодорожной станции «Бельково», относящейся к Московской железной дороге.

По информации ведомства, в результате столкновения пассажирского состава с грузовым тягачом «Тонар» движение по данному участку железнодорожной ветки оказалось полностью остановлено. При этом, по имеющейся информации, автомобильное сообщение на прилегающих трассах никаких ограничений не претерпело и функционирует в штатном режиме.

«К сожалению, погиб водитель грузового автомобиля», — указано в сообщении МЧС по Владимировской области.

Представители ведомства, согласно официальным данным, были задействованы для контроля за развитием ситуации и координации работ на месте аварии. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекались 25 специалистов и девять единиц специализированной техники. В частности, непосредственно от структур МЧС России в операции были задействованы девять человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что семь пассажирских поездов задержаны из-за повреждения локомотива при атаке БПЛА в Ростовской области 6 сентября.