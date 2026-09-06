«Склифосовский», «Морозова» и театр «На Басманной»: Константин Сироткин ушел из жизни в возрасте 58 лет

На 59-м году жизни скончался известный актер театра и кино Константин Сироткин. Печальное известие, как стало известно, подтвердили в эксклюзивном комментарии aif.ru представители его окружения.

Собеседник издания, пожелавший остаться неназванным, поделился фактом ухода артиста, уточнив, что на данный момент официальных сведений о причинах случившегося нет.

«Тяжелая новость. Константина не стало», — поделился собеседник издания.

По данным издания, Константин Сироткин отдал сцене более двух десятилетий своей жизни, будучи на протяжении 20 лет преданным служителем театра «На Басманной». Его кинематографическая биография началась еще в конце 1990-х годов. За годы работы на экране актер запомнился зрителям по ролям в популярных телевизионных проектах, среди которых особенно выделяются многосерийные драмы «Склифосовский-1» и «Морозова-2».

Ранее сообщалось, что скончался актер Леонид Марченко, сыгравшей в культовом фильме «В бой идут одни „старики“».