«Склифосовский», «Морозова» и театр «На Басманной»: Константин Сироткин ушел из жизни в возрасте 58 лет
АиФ: актер театра и кино Константин Сироткин умер на 59-м году жизни 2 сентября
Фото: [Медиасток.рф]
На 59-м году жизни скончался известный актер театра и кино Константин Сироткин. Печальное известие, как стало известно, подтвердили в эксклюзивном комментарии aif.ru представители его окружения.
Собеседник издания, пожелавший остаться неназванным, поделился фактом ухода артиста, уточнив, что на данный момент официальных сведений о причинах случившегося нет.
«Тяжелая новость. Константина не стало», — поделился собеседник издания.
По данным издания, Константин Сироткин отдал сцене более двух десятилетий своей жизни, будучи на протяжении 20 лет преданным служителем театра «На Басманной». Его кинематографическая биография началась еще в конце 1990-х годов. За годы работы на экране актер запомнился зрителям по ролям в популярных телевизионных проектах, среди которых особенно выделяются многосерийные драмы «Склифосовский-1» и «Морозова-2».
Ранее сообщалось, что скончался актер Леонид Марченко, сыгравшей в культовом фильме «В бой идут одни „старики“».