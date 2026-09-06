Мальчики в лидерах: 228 младенцев появились на свет в Подольском роддоме за август

В августе Подольский роддом принял 228 новорожденных, причем мальчики в этом месяце заметно доминировали над девочками — 120 против 108 соответственно. Такие данные озвучила кандидат медицинских наук, врач высшей категории медучреждения Юлия Совдагарова.

По словам медика, возрастной диапазон рожениц оказался весьма широк: самой юной маме исполнилось 19 лет, а самой возрастной — 43 года. Часть детей, как пояснила специалист, появились на свет благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, в частности экстракорпоральному оплодотворению.

Также в августе имели место несколько преждевременных родов, в результате которых родились недоношенные младенцы. Всем им, уточнила Совдагарова, силами неонатологической службы была оперативно оказана высококвалифицированная помощь. В настоящее время все детишки вместе с мамами, по заверению врача, находятся в удовлетворительном состоянии и уже выписаны домой.

«Это ультразвуковые аппараты экспертного уровня, аппараты искусственной вентиляции, кювезы для детишек, открытые реанимационные системы для детей», – перечислила Юлия Совдагарова, подчеркнув, что техническая база роддома соответствует всем современным стандартам.

Подольский роддом располагает не только внушительной статистикой, но и современным медицинским оснащением. Имеющееся оборудование позволяет специалистам оказывать помощь пациенткам и новорожденным на самом высоком уровне.

Ежегодно сотрудники учреждения принимают более 3 тыс. родов — внушительная цифра, за которой стоит колоссальный труд и огромная ответственность всего коллектива. Каждый младенец, появившийся на свет в этих стенах, получает не только необходимую медицинскую помощь, но и должную заботу, которая стала возможной благодаря слаженной работе персонала и поддержке со стороны администрации округа.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.