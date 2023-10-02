«Исключить невкусные кабачки»: каким должен быть идеальный детский садик

В рамках спецпроекта «Недетский вопрос» корреспондент «Город55» предложил ребятам из одного из лучших российских садиков ответить на вопрос, зачем детям посещать дошкольные учреждения, и что стоит в них изменить.

Многие ребята обратили внимание на питание в садике, сообщает gorod55.ru. Так, Максим сказал, что можно построить на территории садика фабрику мороженого или шоколада. Главный нюанс – не ограничивать употребление сладостей.

Максим же уверен, что детям необходимо чаще давать котлеты. А вот у Эльмара свои претензии к детскому садику:

«Чтобы улучшить пребывание в садике, нужно исключить невкусные кабачки»

Многие дети уверены, что родители отправляют их в садик, чтобы ребята могли быть чем-то занятыми, а не просто целыми днями смотрели дома мультфильмы без присмотра взрослых. Один ребенок добавил, что родителям надо зарабатывать деньги, чтобы потом хорошо отдыхать в Диснейленде.

Опрашиваемые дети посещают детский садик «Мамонтенок», который считается одним из лучших в РФ. Его построили в республике Карачаево-Черкесия в рамках национального проекта «Демография». На территории расположен бассейн, центр психолого-педагогической поддержки, залы (спортивный и музыкальный), отдельная площадка для занятий творчеством.

Педагоги уделяют особенное внимание, чтобы дети были хорошо подготовлены перед школой. Психологи следят за психическим развитием ребят.