Использовать готовых специалистов: опыт охраны ТЭК в регионах у СВО стали применять для защиты Кузбасса

Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности руководителя Управления Росгвардии по региону полковником полиции Павлом Кузнецовым, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Основной темой обсуждения стала координация действий между подразделениями Росгвардии и органами исполнительной власти в сфере поддержания правопорядка и общественной безопасности. В ходе беседы особое внимание было уделено усилению защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

Губернатор Середюк отметил, что кузбасские сотрудники Росгвардии уже имеют практический опыт охраны подобных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов в приграничных с зоной СВО регионах. Этот опыт планируется использовать для повышения безопасности местной инфраструктуры.

«В Новый год важно охватить праздничными мероприятиями детей и близких всех наших бойцов», — уверен Илья Середюк.

Глава региона также подчеркнул значимость профессионального опыта Павла Кузнецова и выразил уверенность в том, что его руководство будет способствовать дальнейшему укреплению антитеррористической защищенности в Кузбассе. На встрече отдельно обсуждались меры поддержки для личного состава ведомства, регулярно направляемого в командировки в зону СВО.

