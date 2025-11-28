Испуганные глаза и жизнь в подвале: трогательную историю спасения мирной семьи рассказал ветеран СВО из Подмосковья

По информации издания, ветеран СВО поделился со школьниками личными воспоминаниями о службе. Одна из трогательных историй привлекла внимание ребят больше всего. Во время освобождения одного из населенных пунктов была спасена мирная семья. Люди были вынуждены прятаться в подвале. Они не могли скрыть эмоций, когда российские военнослужащие обнаружили место их нахождения.

«Слезы благодарности и объятия спасенных людей стали одним из самых сильных и эмоциональных переживаний для меня и моих товарищей», — поделился участник СВО.

Сергей Иванович рассказал, что глаза детей, которые находятся в зоне боевых действий, выдают испуг. Ветеран СВО отметил, что ему радостно видеть счастливые лица учеников школы. Он пожелал, чтобы российские школьники никогда не узнали ужасов войны.

Ветеран спецоперации во время встречи с ребятами рассказал, что добровольно решил принять участие в боевых действиях. Он с детства испытывал любовь к Родине. В критический для страны момент осознал, что должен помочь не допустить военных действий на родной земле.

Педагоги положительно оценивают проведение подобных встреч: школьникам объясняют важность ценности мирной жизни, прививают любовь к Родине и развивают человечность.

Ранее сообщалось, что в Московской области школьникам из семей участников СВО выплатили почти 19 млн рублей.