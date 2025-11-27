В Московской области школьникам из семей участников СВО выплатили почти 19 млн рублей

В Подмосковье семьям погибших участников специальной военной операции полагается ежегодная выплата на каждого школьника, с начала 2025 года ее получили более 1,5 тыс. детей на общую сумму 18,5 млн рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Эта практика зарекомендовала себя среди многодетных семей, которые получают выплаты на школьников в проактивном режиме на протяжении нескольких лет», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

По словам министра, услугу предоставляют в автоматическом режиме, поэтому подавать заявление не нужно.

В ведомстве уточнили, что размер выплаты составляет 10 тыс. рублей на каждого, 7 тыс. — в случае, если школьник из многодетной семьи и ранее получил выплату 3 тыс. рублей. Узнать подробнее о мерах социальной поддержки можно по телефону горячей линии 122 добавочный 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.