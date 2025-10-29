«Испытывают сильный голод»: почему осенние клещи так агрессивны и как от них защититься. Советы эпидемиолога

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают о втором пике активности клещей. Врач-эпидемиолог Реутовской клинической больницы Алексей Глуходедов отметил, что опасность встречи с насекомыми сохраняется до до наступления первых заморозков, сообщил REGIONS.

Алексей Глуходедов призвал не терять бдительность. Рекомендовано уделять особое внимание выбору одежды. Во-первых, она должна максимально закрыть тело. Во-вторых, стоит соблюдать определенные правила: штаны следует заправлять в обувь, а футболку или рубашку — в штаны. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке.

«Я думаю, вопрос скоро сам по себе решится: с наступлением холодов клещи впадут в состояние анабиоза. В настоящий момент они испытывают сильный голод, что делает их крайне агрессивными и способными к перемещению на большие расстояния», — рассказал REGIONS Глуходедов.

Эксперт советует отказаться от сидения на траве. Если выполнить рекомендацию нет возможности, то стоит каждые полчаса проверять тело. Чтобы клещ был заметнее, лучше выбирать для прогулки светлую однотонную одежду. По возвращении домой вещи стоит проветривать.

«Не рекомендуется приносить в дом свежесрезанные растения, букеты или верхнюю одежду после прогулок в лесу. Важно также осматривать домашних питомцев, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять. Давить клещей пальцами нельзя», — рекомендовал врач.

Наиболее эффективную защиту от клещей обеспечивает обработка одежды специализированными акарицидными препаратами, уточнил Алексей Глуходедов. По данным эксперта, в Московской области очаги клещевого энцефалита зарегистрированы в двух районах — Дмитровском и Талдомском.

