Согласно данным Россельхознадзора Ростовской области, на территории региона на площади свыше 221 гектаров выявлено два очага повилики. Эксперт Середа отметил, что однолетнее растение всегда было во флоре Ростовской области. Однако это не значит, что стоит игнорировать данные о вспышке его численности.

«Повилики несколько десятков видов, и этот сорняк полностью паразитический. Он не имеет корней, не имеет нормально развитых листьев и существует исключительно за счет питательных веществ своего хозяина — тех растений, на которых паразитирует», — сообщил RostovGazeta кандидат биологических наук Михаил Середа.

Биолог пояснил, что повилика может паразитировать на любых растениях. Если для сорняков вреда особого не будет, то сельскохозяйственные культуры могут серьезно пострадать. Из-за ядовитых свойств растение может также нанести вред сену или силосу. Кроме того, возникает угроза отравлений сельскохозяйственных животных, если в их пищу попадет повилика.

Эксперт рассказал, что бороться с ядовитым сорняком очень сложно. Для его устранения предстоит вырвать растения, на которых он поселился. Михаил Середа отметил, что действовать необходимо оперативно: сначала выявить очаг распространения, затем провести его уборку.

«Если этот сорняк появился на поле, то придется избавляться от такого урожая», — уточнил биолог.

