Исследование «Mkset»: Чем жителей Башкирии привлекают магазины «Светофор» и «Чижик»

«Светофор» и «Чижик» относятся к категории магазинов-дискаунтеров, которые в народе называют «нищемаркетами». В них можно приобрести любой товар, начиная от одежды, и заканчивая хлебобулочными изделиями, по низкой цене. Корреспондент издания «Mkset» на день стал независимым тайным покупателем и проанализировал, какой из магазинов более приятный для посещения.

Магазины «Светофор» в Башкирии пользуется спросом у населения, особенно у пенсионеров. Корреспондент отметил, что большая часть продуктов в магазине была несвежая. Особенное внимание привлек прилавок с арбузами, который расположен возле отдела с консервами. От разрезанного арбуза исходил запах тухлого мяса. Все товары на прилавках разбросаны. Многое не выложено на витринах, а валяется в коробках.

Противоположная ситуация в магазине «Чижик», который посетил корреспондент, сообщает mkset.ru. Товары разложены аккуратно, витрины чистые. В магазине приятный запах и вежливый персонал. Молочная продукция свежая, как и хлебобулочная.

Вердикт: в магазинах-дискаунтеров Башкирии можно найти хорошую продукцию, но преимущественно это товары, которые не портятся: крупы, консервы. «Чижик» отличается чистотой и свежестью продуктов по сравнению со «Светофором».