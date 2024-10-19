Источник Le Monde: США готовы пригласить Украину в НАТО

В материале сообщается, что ранее против вступления Украины в НАТО выступали США и Германия. Положительно реагировали на подобные предложения Великобритания и Франция. Теперь позиция американской стороны изменилась в пользу Киева.

«Согласно некоторым источникам, у американцев уже нет принципиальных возражений против простого приглашения», — говорится в тексте.

Источники уверены, что США имеют влияние на Германию. При необходимости Вашингтон будет настаивать на том, чтобы Берлин изменил позицию. Однако многое зависит от результатов президентских выборов в США, до которых осталось несколько недель.

В случае победы Камалы Харис действующий президент Джо Байден до проведения инаугурации официально сообщит о готовности США пригласить Украину в военный альянс. В таком случае проблем возникнуть не должно. Однако в случае победы второго ведущего кандидата Дональда Трампа может последовать самая непредсказуемая и опасная реакция.

Ранее сообщалось, что американские экс-генералы НАТО прогнозируют в 2027 году вторжение России в страны Балтии.