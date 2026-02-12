Источник назвал причину задержания вице-губернатора Челябинской области Фалейчика

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале проинформировал о задержании вице-губернатора региона Андрея Фалейчика. Источник в правоохранительных органах назвал причину — подозрение в получении взятки в особо крупном размере, сообщил kursdela.biz.

Источник «Курса дела» поделился предположительной версией, согласно которой директор ООО «Юность» Михаил Блейзер передал Фалейчику взятку за долгосрочную аренду детского лагеря «Юность», который принадлежит Копейску. Следствие не исключает, что передача денег проходила регулярно.

По информации издания, предприниматель Михаил Блейзер зарегистрирован как ИП в Челябинске. Ему принадлежит несколько компаний, где генеральный директор — Татьяна Блейзер. Предположительно, директор состоит с вице-губернатором в родственных связях.

По данным издания, лагерь «Юность» относится к муниципальной собственности, но работает под руководством частного лица. Сотрудничество стало возможным в рамках долгосрочной аренды. Расходы на часть путевок покрывает бюджет Копейска. В частности, пребывание в лагере спортсменов в полной мере обеспечивают за счет бюджета.

Губернатор Текслер сообщил, что действующая администрация Копейска окажет полное содействие следственным органам.

«Моя позиция проста: если его (заместителя губернатора Андрея Фалейчика. — Прим. ред.) вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — написал в телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

