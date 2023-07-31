Источник «РИА Новостей» поделился подробностями об уральском похитителе девушки

В Челябинской области мужчину обвиняют в насильственном удержании девушки, которую он похитил 14 лет назад. В 2009 году мужчина познакомился с девушкой и пригласил в гости в частный дом, из которого больше она не выходила. Агентство « РИА Новости » поделилось некоторыми подробностями дела, полученными из анонимного источника.

Стало известно, что похититель ранее был судим за разбой. В настоящее время он находится в больнице. Предполагается, что у него психическое отклонение. Известно, что мужчина удерживал женщину, насиловал ее и принуждал вести домашние дела. В доме проживает мать насильника, для помощи которой узницу периодически выпускали из заточения. Во дворе дома обнаружены останки человеческого тела. Сбежавшая женщина утверждает, что в доме находилась еще одна девушка, которую также обманным путем заманили в дом. Из-за попытки бегства мужчина убил ее, а позже закопал во дворе.

Мать мужчины, который с 2009 года насильственно держал женщину в своем доме, утверждает, что она не знала об этом. Мать считала, что все это время девушка жила с ее сыном в роли сожительницы добровольно.

«Она подтвердила факт проживания у них в доме девушки, сообщив, что это сожительница ее сына. Она проживала с ними добровольно, противоправных действий в отношении потерпевшей при ней не совершалось», - рассказал источник из правоохранительных органов

Мать также рассказала, что ранее в доме жила еще одна девушка Оксана (убитая мужчиной и закопанная во дворе дома). По мнению матери она просто уехала.