Источник «РИА Новостей»: В России создали уникальный 23-миллиметровый боеприпас

Источник «РИА Новостей» в оборонно-промышленном комплексе на форуме «Армия-2023» рассказал агентству , что Россия создала уникальный снаряд. Боеприпас малого калибра, но со встроенным управляемым подрывом.

«В этом калибре в нашей стране впервые удалось реализовать управляемый подрыв в боеприпасе калибра 23 мм. Разработка позволит кратно увеличить эффективность поражения малогабаритных целей типа коптеров и дронов», - рассказывает источник «РИА Новостей» в оборонно-промышленном комплексе

Снаряды с управляемым подрывом срабатывают в той точке, которая была предварительно задана. Он разрывается над траншеей, если цель - поразить наземные объекты. Военные страдают от взрывной волны, осколков и фугасного действия. Если цель – удар в воздухе, то снаряд срабатывает на траектории полета того аппарата, который необходимо сбить.

В арсенале России есть много подобных боеприпасов. С их помощью проще наносить удары противнику, ликвидируя личный состав и технику. Уникальность созданного снаряда в том, что он маленького калибра – 23 мм. Такой боеприпас сможет истреблять дроны и коптеры противника, чего раньше сделать было практически невозможно. Снаряды предназначены преимущественно для зенитных установок советского образца, которые также планируют усовершенствовать.

Источник издания отмечает, что снаряд готов к тестированию. После того, как его апробируют, боеприпас предложат потенциальным заказчикам.