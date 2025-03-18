Источники Bloomberg назвали условие, при котором Путин согласится на перемирие

Президент России Владимир Путин согласится на перемирие с Украиной при условии, если в этот период времени партнеры Киева прекратят поставки вооружений, сообщили европейские и российские источники агентства Bloomberg. По данным издания, российский лидер заявил о своем предложении во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

По словам двух информированных источников, Кремль ведет переговоры о полном прекращении поставок оружия на время перемирия. Однако Москва может пойти на компромисс и согласиться, чтобы данное требование выполнили в первую очередь США.

Высокопоставленный европейский чиновник рассказал, что подобное предложение не понравилось многим лидерам стран Европы. Они аргументируют свою позицию тем, что во время перемирия Россия может продолжить вооружать свою армию. В том случае, если во время паузы сторонам не удастся найти мирный способ урегулирования вооруженного конфликта, бои продолжатся. Украина может оказаться в более слабой позиции.

Ранее стало известно время телефонного разговора Трампа и Путина 18 марта.