Источники «Ъ»: Россия намерена сменить своего посла в Турции

Россия собирается сменить своего посла в Турции, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, главой дипмиссии назначат заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина. Он сменит на посту посла РФ в Турции Алексея Ерхова, который выполняет рабочие обязанности на занимаемой должности с 2017 года.

Издание собрало справочную информацию о возможном кандидате на должность российского посла в Турции. Вершинин имеет опыт участия в делегациях, которые занимались урегулированием различных конфликтов. Например, в 2013 году участвовал в обсуждении окончания сирийского конфликта. На переговорах в астанинском формате стал главой российской делегации. Занимался решением спорных вопросов с 2017 года. Кроме того, был участником встреч с представителями сирийской оппозиции, которые проходили в Женеве и Вене.

Издание не сообщает сроки, когда могут назначить нового посла. Также не указаны причины подобных кадровых ротаций. В обязанности посла входит урегулирование любых вопросов, которые касаются государства. При необходимости дипломат должен быть способом коммуникации между дипведомствами стран.

Ранее сообщалось, что Шойгу назвал Стамбул основной площадкой переговоров России и Украины.