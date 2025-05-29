Шойгу назвал Стамбул основной площадкой переговоров России и Украины

Как заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, Стамбул приобретает ключевое значение в качестве места проведения российско-украинских переговоров, передает РИА Новости.

Во время встречи с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем Шойгу отметил, что стамбульская платформа становится центральной площадкой для обсуждения вопросов, касающихся Черного моря, черноморской инициативы, зерновой сделки, а теперь и российско-украинских переговоров.

Глава российского Совбеза выразил благодарность турецкому руководству за предоставление Стамбула в качестве площадки для организации российско-украинских встреч.

Также Шойгу поблагодарил Мемиша за участие в международной встрече высокопоставленных представителей, занимающихся вопросами безопасности, подчеркнув, что это его первый визит в Москву.

По словам Шойгу, российско-турецкие политические отношения демонстрируют активное развитие во всех областях.

Шойгу считает, что эффективность двустороннего сотрудничества во многом зависит от интенсивности доверительного диалога между лидерами двух стран, президентами Путиным и Эрдоганом, которые регулярно проводят телефонные переговоры. Он напомнил, что последний обстоятельный разговор между ними состоялся 11 мая.

Ранее сообщалось, что РФ предложила Украине дату и место начала нового раунда переговоров.