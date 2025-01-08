Источники в ФССП РФ раскрыли количество мигрантов, которых выдворили в 2024 году

Источники в ФССП России сообщили ТАСС, что в 2024 году из страны было принудительно выдворено свыше 80 тыс. мигрантов.

Источники сообщили, что основаниями для выдворения стали массовые нарушения миграционных правил. Решение о том, что иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны покинуть территорию РФ, принимал суд.

«Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — рассказал собеседник агентства.

ТАСС отметил, что в 2023 году Россию покинули более 44,2 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Они прибыли в Россию из 60 государств. По аналогичным причинам в 2022 году из России принудительно выехали 26,6 тыс. человек. В период с 2017 по 2022 год 200 тыс. иностранных жителей нарушали трудовое или миграционное законодательство РФ. За подобные правонарушения им также был назначен выезд за пределы России.

ТАСС напоминает, что по решению суда граждане, которые были обязаны покинуть территорию РФ, не имеют право въезда на протяжении последующих пяти лет.

Ранее сообщалось, что Минстрой намерен изменить правила въезда для мигрантов-строителей.