Минстрой намерен изменить правила въезда для мигрантов-строителей

Издание отметило, что на данный момент в патенте указывают специализацию сотрудника. Это позволяет иностранным жителям приезжать в Россию и менять указанный вид деятельности. Преимущественно мигранты устраиваются работать таксистами или курьерами.

С целью решения кадрового дефицита в отрасли представители Минстроя предлагают изменить правила оформления патента — фиксировать в документе название конкретной компании. По данным издания, в ведомстве предлагают внести нововведения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Предполагается, что в первую очередь эксперимент проведут в строительной сфере, но затронет он и другие отрасли.

В зависимости от времени согласования, примерно с апреля по июнь 2025 года правило об оформлении патента начнет действовать. В Минстрое указали на преимущества предложения — усиление контроля за трудовыми мигрантами и снижение текучести кадров. Однако инициативу еще предстоит доработать. Так, уточнить источники финансирования данной меры.

«План мероприятий направлен на поддержку строительной отрасли, привлечение квалифицированных работников в порядке организованного набора будет способствовать восполнению дефицита кадров в одной из важнейших сфер экономики», — отметили в Минтруде.

Ранее сообщалось, что в России хотят упростить процедуру взыскания долгов за ЖКУ.