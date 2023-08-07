«Историческая память»: В Хабаровском крае соблюдают дисциплину ведения архивных дел

В Хабаровском крае один из самых больших архивов, в котором можно найти данные за 1826 год. За прошлый год за материалами различного рода обратилось более 200 тысяч человек, что доказывает востребованность архива. Президент Владимир Путин не раз отмечал о важности сохранения исторической памяти. Губернатор Михаил Дегтярев отметил, что понимает, почему это так важно. Изучение прошлого, анализ допущенных ошибок поможет в будущем предотвратить фатальные события.

«Историческая память должна сохраняться именно для того, чтобы никогда не повторялись такие трагедии, которые переживал наш народ в прошлом. Ее защита и противодействие фейкам, распространяемым зарубежными идеологическими центрами, продвижение традиционных ценностей напрямую связаны с сохранением документального исторического наследия. И документы нужно хранить бережно!», - высказал мнение губернатор Михаил Дегтярев

Более 200 тысяч бумажных документов в настоящее время перенесены в цифровые копии. Губернатор Хабаровского края призвал продолжать и дальше эту работу. В условиях, когда Запад распространяет фейки, когда мировое сообщество переписывает историю, особенно важно иметь доступ к правдивой информации. Народ России пережил много трагедий, о причинах которых обязательно необходимо рассказывать молодому поколению.