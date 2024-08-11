Историк Хлобустов: шутка Рейгана раскрыла истинные устремления в отношении СССР

Историк спецслужб Олег Хлобустов высказал мнение РИА Новости, что неудачная шутка президента США Рональда Рейгана о намерении нанести ядерный удар по СССР выдала его истинные устремления и была логическим продолжением занятой политической позиции Белого дома.

Заявление о том, что в течение пяти минут США поразят территорию СССР ядерными ракетами, было сделано 40 лет назад. Тогда президент Рональд Рейган сообщил, что это было шуткой. Однако историк спецслужб Хлобустов напомнил, что США отдали приказ об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Было ясно, что Белый дом занял агрессивную позицию. Рейган публично заявлял, что его политическая миссия — искоренить коммунизм. Сразу после инаугурации он намеревался завершить холодную войну победой над Советским Союзом.

Заявление о бомбардировке СССР было сделано 11 августа 1984 года. Эксперт уверен, что президент не заметил, что микрофон был включен. Поняв по реакции присутствующих в студии, что сказал что-то лишнее, он решил реабилитироваться.

«Рейган выдал наружу то, что сидело у него внутри», — подчеркнул эксперт.

Неудачная шутка предшествовала одной из годовщин, когда пострадало мирное население Японии из-за атомного удара ракетами США. Американское население понимало, что если ракеты долетят до Москвы, то поступит неминуемый ответный удар. Люди не сомневались в серьезном настрое своего президента, но боялись реакции советской власти.

Ранее сообщалось, что ФСБ опубликовала документы о планах Гитлера ударить по СССР атомной бомбой.