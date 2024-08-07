ФСБ опубликовала документы о планах Гитлера ударить по СССР атомной бомбой

ФСБ рассекретила и опубликовала документы о работе в фашистской Германии над атомной бомбой и планах Гитлера нанести удар этим оружием по СССР.

Ведомство приводит фотокопии документов допроса высокопоставленного нацистского чиновника Вернера Вехтера, который дал признательные показания о разработке в Германии атомного оружия.

Такие работы велись в Институте кайзера Вильгельма в Берлине.

По словам Вехтера, уже в 1944 году в Германии были разработаны проекты бомбардировщиков дальнего радиуса действия, способные достигать промышленных центров СССР за Уралом. Предполагалось, что эти самолеты будут использоваться для транспортировки ядерного оружия.

Вехтер признавался, что в ходе бесед с немецкими разработчиками узнал, что Германия была близка к созданию ядерной бомбы. Он считает, что атомное оружие могло быть использовано уже в июне 1945 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о риске столкновения ядерных держав из-за развязанной Западом гибридной войны.