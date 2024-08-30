Италия не согласна с Боррелем по вопросу ударов по РФ западным оружием

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera заявил , что не солидарен с позицией верховного представителя Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о выдаче Киеву разрешения наносить удары по территории РФ западным вооружением.

Министр попросил разграничить заявления Борреля на те, что сделаны от имени глав МИД ЕС, и его собственные предложения. В состав Евросоюза входят разные страны, у каждой из которых есть своя законодательная база. Соответственно, каждый член ЕС вправе принимать подобное решение самостоятельно.

«Мы не воюем с Россией. Какое разрешение мы даем, чтобы бомбить Москву? Какой будет предел?» — отметил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Министр Таяни заявил, что Италия не меняет ранее принятую позицию. Страна не дает разрешение Украине атаковать Россию переданным ей оружием. Остальные члены ЕС вправе давать подобные разрешения. Спикер уверен, что это не спровоцирует прямую войну с Россией.

«Боррель говорит от своего имени, а не от имени стран-членов [ЕС], у каждой из которых свое законодательство и которые не высказали вчера по факту свое мнение», — сказал глава итальянского МИД.

Министр отметил, что Италия не перестанет оказывать политическую, военную и гуманитарную помощь Украине. В июне 2025 года под эгидой Италии состоится конференция, на которой участники обсудят способы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, какую сторону в вопросе разрешения на атаки РФ заняла Словакия.