Словакия не согласна снимать ограничения на удары ВСУ по России

На встрече глав МИД ЕС Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша поддержали предложение разрешить Украине наносить удары западным вооружением по объектам России, расположенным в любой части страны. Против выступили Словакия и Венгрия, сообщило Politico.

Издание располагает информацией, что инициатором снятия ограничений выступил верховный представитель Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе. Он отметил, что переданное Украине западное оружие не помогает ВСУ в должном объеме. Важно дать Киеву официальное разрешение атаковать всю территорию РФ.

«Оружие, которое мы поставляем Украине, должно быть полностью использовано, и ограничения должны быть сняты», — заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Словакия отказалась поддерживать предложение. В республике отметили, что им близка позиция по данному поводу Венгрии. Так, лидер Венгрии неоднократно заявлял о необходимости решения конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем. Передача вооружений каждый раз становится причиной очередной эскалации вооруженного конфликта. Представители Словакии также выразили сожаление, что для встречи глав МИД ЕС выбрали именно Брюссель.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии выступил за мирные переговоры вместо санкций в отношении России.