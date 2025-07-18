Иван, Нил и Петр: имена фронтовиков-металлургов нанесли на карьерные самосвалы

В Новокузнецке мощным карьерным самосвалам БелАЗ в преддверии Дня металлурга присвоили имена фронтовиков-металлургов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал горно-металлургической компании ЕВРАЗ.

В компании рассказали, что среди сотрудников проводят голосование. Они выбирают имена фронтовиков. Доброй традиции уже третий год. В преддверии Дня металлургов также чтят День Победы в Великой Отечественной войне.

«Это не просто техника — это живая память о тех, кто защищал Родину и строил ее будущее», — указано в компании.

По информации компании, на мощных карьерных самосвалах нанесены следующие имена: участник прорыва блокады Ленинграда Иван Иванович Рогинцев, участник обороны Москвы и Сталинграда Петр Петрович Селицкий, участник «Дороги жизни» в блокадном Ленинграде Нил Петрович Прокудин. Фронтовики внесли значимую роль в развитие металлургической отрасли, внедряли передовые технологии на комбинате. На стендах, установленных на территории предприятия, подробно рассказано о жизни каждого героя-фронтовика.

День металлурга празднуют в третье воскресенье июля. В нынешнем году профессиональный праздник сильных духом людей выпал на воскресенье, 20 июля. В городах, особенно где функционирует большое количество металлургических предприятий, пройдут массовые гуляния.

Ранее сообщалось, что горняк из Кузбасса Кононенко сделал предложение возлюбленной на угольном разрезе на БелАЗе, украшенном ромашками.