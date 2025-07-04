Самосвал БЕЛАЗ и ромашки: как делают предложения руки и сердца кузбасские романтики

Водитель карьерного самосвала УК «Кузбассразрезуголь» Максим Кононенко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на угольном разрезе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, девушка не подозревала, что ее молодой человек решил сделать предложение. Она приехала на промышленную экскурсию. В мероприятии принимали участие родственники и друзья девушки. В момент экскурсии к девушке подъехал самосвал БЕЛАЗ. Кузов автомобиля был декорирован надписью «Будь моей женой!». Шахтер сделала предложение в преддверии Дня любви, семьи верности, поэтому автомобиль украсили также ромашками — символом национального семейного праздника.

По данным издания, девушка согласилась выйти замуж. Пара встречается три года. В «Кузбассразрезуголь» жених пришел работать, чтобы продолжить шахтерскую династию. Сотрудники компаний «Кузбассразрезуголь» и «БЕЛАЗ» поздравили влюбленных. Туристы, которые стали невольными свидетелями зарождения новой семьи, поздравили пару бурными овациями и криками «Горько!».

Жених рассказал, что согласовал с руководством изменение в маршруте. Коллеги помогали украсить самосвал. Девушка призналась, что гордится работой возлюбленного.

«Этот рейс был самым волнительным за все время моей работы на угольном разрезе», — рассказал водитель карьерного самосвала БЕЛАЗ Максим Кононенко.

Ранее сообщалось, что новый возлюбленный подарил Муцениеце кольцо за 6 млн руб.