Из Ирана в Россию мог попасть опасный вирус ToBRFV
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В Ставропольском крае во время досмотра перца, завезенного из Ирана, нашли опасный вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV), сообщает newstracker.ru. Бдительность сотрудников позволила предотвратить попадание запрещенных товаров на территорию РФ.
Опасность обнаруженного вируса в том, что он длительное время остается в почве и тяжело выводится. Также может проникать в семена. Зараженный перец был найден сотрудниками аэропорта в Минводах. Более подверженными к ToBRFV культурами являются помидоры. Россельхознадзор особенно тщательно проверяет именно томаты и перец. До 2014 года ученые не сталкивались с вирусом. Инфекция никак не передается человеку, но растения гибнут моментально. Вирус очень быстро распространяется от одной культуры к другой через перчатки садовника или инвентарь, через опыление насекомых, почву.
В нынешнем году это второй случай, когда на территорию РФ мог попасть вирус с растениями. Ранее из Армении были доставлены цветы, которые не соответствовали нормам качества.