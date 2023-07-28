Из Ирана в Россию мог попасть опасный вирус ToBRFV

Опасность обнаруженного вируса в том, что он длительное время остается в почве и тяжело выводится. Также может проникать в семена. Зараженный перец был найден сотрудниками аэропорта в Минводах. Более подверженными к ToBRFV культурами являются помидоры. Россельхознадзор особенно тщательно проверяет именно томаты и перец. До 2014 года ученые не сталкивались с вирусом. Инфекция никак не передается человеку, но растения гибнут моментально. Вирус очень быстро распространяется от одной культуры к другой через перчатки садовника или инвентарь, через опыление насекомых, почву.

В нынешнем году это второй случай, когда на территорию РФ мог попасть вирус с растениями. Ранее из Армении были доставлены цветы, которые не соответствовали нормам качества.