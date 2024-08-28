Экс-министра обороны ДНР Стрелкова заподозрили в желании сбежать из колонии

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова заподозрили в намерении совершить побег из колонии. Об этом в мессенджере написала его жена Мирослава Регинская.

Она отметила, что Стрелкова в исправительном учреждении признали склонным к побегу, в связи с чем сотрудники колонии препятствуют условно-досрочному освобождению (УДО) ее супруга. Регинская в своем сообщении подчеркнула, что Стрелкову некуда бежать, поскольку он приговорен Окружным судом Гааги к пожизненному заключению по делу о сбитии самолета Boeing в ДНР.

«На моего мужа администрация колонии повесила «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу», — написала Регинская.

По мнению супруги Стрелкова, возможная причина его признания склонным к побегу кроется в том, что он может обращаться с оружием, а также обладает навыками конспирации. Регинская подчеркнула, что ее супруг не собирается сбегать из колонии, а будет действовать исключительно в правовом поле.

В России Стрелков отбывает наказание по уголовной статье об оправдании экстремизма. Его приговорили к четырем годам заключения.

Ранее сообщалось, что в Москве злоумышленник целый день притворялся сотрудником турфирмы, чтобы украсть 330 тыс. руб.