Из колонии-поселения в Ростовской области сбежал заключенный Михайленко

Во ФСИН рассказали, что заключенные вправе спокойно передвигаться не только по территории колонии-поселения, но и населенного пункта, где она расположена. Для этого они получают разрешение от администрации. На территории нет охраны. Заключенным позволено одевать обычную одежду. Также у них есть деньги.

Николай Михайленко был определен судом в ростовскую колонию-поселение из-за кражи. Во вторник, 13 августа, он ушел в продуктовый магазин. В установленное время не вернулся. В этот день он был одет в синюю рубашку с длинными рукавами, на которой нанесены вертикальные белые полосы. При себе имел барсетку. Сверху рубашки одел кофту с длинным рукавом. Сотрудники правоохранительных органов просят сообщить, если человек располагает информацией о пропавшем 37-летнем мужчине. По городу распространили ориентировки с его особыми приметами.

Ранее сообщалось, что мать из Ноябрьска отправили в колонию-поселение из-за того, что она не платила алименты своему ребенку.