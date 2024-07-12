Не платившую за ребенка мать из Ноябрьска отправили в колонию

В городе Ноябрьск, ЯНАО, 46-летняя женщина была отправлена по решению суда в колонию-поселение. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , ее наказали за неуплату алиментов.

Женщина была обязана платить алименты на содержание ребенка, которому не исполнилось 18 лет. Однако было установлено, что своих обязательств северянка не исполняла с октября 2023 года по апрель 2024 года. За это суд отправил нерадивую мать в колонию-поселение.

Как отмечает прокуратура, нарушительница закона будет отбывать свое наказание на протяжении шести месяцев.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли взыскать алименты за прошедший период.