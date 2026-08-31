В Подмосковье жители посетили раздел о питомцах на портале госуслуг более 50 тыс. раз
Жители Подмосковья посетили раздел о питомцах на портале госуслуг 50 тыс. раз
Фото: [медиасток.рф]
Жители Подмосковья воспользовались разделом «Домашние животные», размещенном на региональном портале госуслуг, более 50 тыс. раз, там размещена информация об их содержании, здоровье и лечении. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В разделе пользователи могут найти необходимые данные на темы: «Я планирую завести питомца», «Я завел питомца», «Путешествие с питомцем», «Утрата питомца», «Не кот и не пес». Кроме того, там размещены карта выездной вакцинации животных, номер Единого контактного центра ветеринарной помощи и чат-бот для волонтеров. Последний помогает в поиске потерявшихся домашних животных.
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