«Из Майами в Москву за 19 часов»: известный рэпер Gucci Mane приземлился в Домодедово в домашних тапочках

Популярный американский рэпер Рэдрик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, прилетел на выступление в Москву, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Как сообщает Mash, 45-летний артист приземлился в аэропорту Домодедово утром 13 декабря после длительного перелета из Майами через Дубай, общая продолжительность которого составила 19 часов.

Внимание журналистов привлекла неформальная манера прибытия музыканта: он сошел с трапа, будучи обутым в домашние тапочки, что подчеркнуло расслабленный настрой звезды. После прохождения всех формальностей Дэвис покинул терминал на роскошном отечественном лимузине Aurus Senat, который сопровождал кортеж из премиальных минивэнов Mercedes-Benz V-Class. Его конечной точкой стал один из самых статусных отелей столицы — The Ritz-Carlton.

Помимо концертной деятельности, у артиста есть и культурная программа. Еще в октябре он публично выразил желание увидеть московский Кремль и знаменитый Царь-колокол. Теперь, по данным Mash, намерен осуществить эту мечту. За свое выступление в российской столице Gucci Mane, согласно источникам, получит гонорар в размере ₽$200 тыс., что эквивалентно примерно 16 млн руб. по текущему курсу.

