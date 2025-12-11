Лариса Долина рассказала на концерте в Подмосковье, что ее спасает от плохого

В подмосковном Наро-Фоминске состоялся концерт народной артистки России Ларисы Долиной. Выступая перед публикой, певица, голос которой порой срывался от волнения, обратилась к зрителям со словами благодарности. По информации NEWS.ru , артистка подчеркнула огромную ценность того, что поклонники по-прежнему интересуются ее личностью и творческим наследием.

«Я надеюсь, что этот вечер будет таким же теплым и сердечным, как и настроение, с которым я вышла на сцену. Творчество и музыка — они спасают от всего самого плохого и дрянного», — заявила Долина со сцены.

Певица уверена, что именно искусство становится спасением и поддержкой для людей в сложные периоды жизни. Ее концерт в Наро-Фоминске стал ярким подтверждением этой мысли, собрав зрителей, которые высоко ценят творчество звезды.

Ранее сообщалось, что руководитель ФПБК требует удалить эпизоды с Ларисой Долиной из «Невероятных приключений Шурика».