Из Москвы в Нижний Новгород: сколько стоит проезд по трассе М-12

Поездка из Москвы в Нижний Новгород по М-12 обойдется ориентировочно в 3 тыс. руб., сообщил newsnn.ru.

По информации издания, жители Нижнего Новгорода посещают столицу по разным причинам, одна из которых — туристическая. Красная площадь и Кремль, храм Христа Спасителя, ВДНХ, парк Зарядье, Воробьевы горы, Третьяковская галерея, старинный Арбат — в Москве находится много достопримечательностей. Поездка в город по трассе М-12 из Нижнего Новгорода обходится примерно в 3190 руб.

По данным издания, при использовании транспондера цена снижается на 15%. Дорога занимает около шести часов. Кроме Московской области, трасса охватывает еще семь регионов: Владимирскую, Свердловскую, Нижегородскую области, республики Чувашию, Татарстан и Башкортостан, Пермский край.

По информации издания, из Нижнего Новгорода стоимость пользования трассой М-12 до Владимира обойдется в 1407 руб., до Мура — 746 руб., до Казани — 2027 руб., до Набережных Челнов — 2209 руб., до Уфы — 2159 руб., до Перми — 2209 руб., до Екатеринбурга — 3922 руб.

