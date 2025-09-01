Жители Подмосковья предлагают «утеплить» 2D-детей на пешеходных переходах

В Подмосковье продолжается масштабная информационно-профилактическая акция «Внимание — дети!», приуроченная к началу учебного года. Как сообщает издание REGIONS, 1 сентября на всех оживленных пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений несут дежурство не только сотрудники Госавтоинспекции и народные дружинники, но и необычные «помощники» — реалистичные картонные макеты школьников.

Согласно информации издания, по поручению регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры во всех городских округах Подмосковья установлено более 1 тыс. двухмерных манекенов детей школьного возраста. Основная задача этих конструкций, как пояснили в ведомстве, — привлечь внимание водителей и напомнить им о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходным переходам. Макеты преимущественно размещены на нерегулируемых переходах, возле оживленных трасс и вблизи новых образовательных учреждений.

По информации издания, в соцсетях жители региона обсуждают появление 2D-детей на пешеходных переходах. Некоторые пользователи предлагают менять одежду для макетов в зависимости от времени года.

«Видоизменение макетов не планируется. Эффект от них мы сможем оценить через несколько месяцев. Тогда и будет принято решение о дальнейшей их эксплуатации», — сказали REGIONS в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

